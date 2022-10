’Zelfs prins Harry niet comfortabel met memoires’

„Harry heeft contact opgenomen. Vrienden en vriendinnen waren beleefd en zeiden dat ze erover zouden nadenken, maar uiteindelijk zeiden de meesten nee”, verklaart een bron aan The Sun. „Het werd wel een beetje als ironisch ervaren dat Harry eerder boos werd als hij ooit een vermoeden had dat ze met de media spraken, maar nu wil hij dat ze dat doen wanneer hij hun hulp nodig heeft.”

Spare zou oorspronkelijk dit jaar uitkomen, maar een paar dagen geleden werd aangekondigd dat het boek op 10 januari in de schappen ligt. Vooral in de laatste fase zou er nog veel aan de memoires zijn veranderd. „Het boek is een paar keer heen en weer gegaan tussen Harry en de uitgever. Ze wilden meer dan in de eerste versie stond, en Harry wilde een aantal dingen verfijnen na het overlijden van koningin Elizabeth.”

Dat zou echter niet het enige zijn geweest waarover is gediscussieerd door Harry en zijn uitgever. „Er is veel meer waar mensen niets van weten. De uitgever wilde veel meer onderwerpen aan bod laten komen en meer details over dingen die al waren opgenomen in het boek. Er is een reële zorg dat Harry daardoor het boek spannender heeft moeten maken en onthullingen heeft moeten doen waar zelfs hij zich misschien niet eens zo comfortabel bij voelt.”