Van Hove brengt Freud naar theater

Sartre schreef het script ongeveer zestig jaar geleden voor regisseur John Huston (bekend van onder meer The Misfits met Marilyn Monroe), maar de originele versie van het script over de neuroloog en grondlegger van de psychoanalyse is tot recent in een la blijven liggen. Internationaal Theater Amsterdam (ITA) gaat het onder de simpele titel Freud uitvoeren in samenwerking met Het Toneelhuis in Antwerpen, eerst in Amsterdam en daarna in genoemde Belgische stad. De 31-jarige Vlaming Stef Aerts speelt Freud.

De voorstelling laat zien hoe Freud tot zijn revolutionaire psychoanalyse kwam, ook door zelfonderzoek, en hoe hij met zijn patiënten werkte.