Hans de Booij wil duet opnemen met Davina Michelle

„Ik heb na het debat in de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag een lied geschreven”, vertelde De Booij in Volgspot. „Ik vond dat ik iets moest zeggen over de onrust, de onvrede en de polarisatie. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het is er nu.” Het lied heet Over de verschrikkelijke situatie waar Nederland in is terechtgekomen.

De Booij denkt dat Davina Michelle de bezorgdheid over de staat van Nederland met hem deelt. „Het karakter van de toekomstige Nederlanders zal een permanente staat van agressie en ontevredenheid zijn”, aldus de chansonnier. De 64-jarige zanger was te gast in het programma om te praten over zijn biografie die is verschenen.