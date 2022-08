Ayleen Charlotte twijfelde over meewerken aan The Tinder Swindler

Ze liet zich uiteindelijk overhalen om mee te werken aan de documentaire, die uiteindelijk op Netflix zou verschijnen en een grote hit zou worden. De streamingdienst was toen Charlotte toezegde nog niet bij de film betrokken. „Zolang ik mijn mond hou, is het in zijn voordeel, dacht ik. Ik wilde mensen waarschuwen. Dat zoiets iedereen kan overkomen. Ik wilde zijn gezicht naar buiten brengen.” Ook de Noorse Cecilie en de Zweedse Pernilla, twee andere slachtoffers van de oplichter, werken mee aan de film.

Charlotte ontmoette Hayut op de datingapp Tinder, waar hij zich voordeed als de rijke Simon Leviev. Hij beweerde de zoon te zijn van de diamantenhandelaar Lev Leviev. Hij had haar financiële hulp meerdere keren nodig, en zij bood die keer op keer. „Achteraf zie je pas red flags”, zegt ze daarover tegen de Volkskrant. Als haar eigen spaargeld op is, neemt ze ook leningen om hem te kunnen betalen. Geld dat ze niet meer van hem terugkrijgt.

Wraak

Nadat ze een artikel over hem leest waarin wordt onthuld wie hij werkelijk is, besluit ze wraak te nemen. Ze verkoopt zijn spullen en houdt het geld voor zichzelf. „Ik heb natuurlijk de swindler geswindled. Ik hoopte dat mensen daar kracht uit zouden halen”, zegt Charlotte daarover. „Om toch het heft in eigen hand te nemen.”

Charlotte liep bij een psycholoog om alles te verwerken. Ze deed een jaar EMDR-therapie. Ze voelt zich nu „sterker dan ooit”, schrijft de krant, hoewel nog rechtszaken lopen tegen drie banken. Ze betaalt haar schulden af en leert mensen weer vertrouwen. „Wat je hebt meegemaakt, verlaat je niet.” Tegen Hayut lopen rechtszaken, maar hij is schijnbaar wel weer op vrije voeten. Charlotte wil zich niet meer met hem bezighouden, vertelt ze de Volkskrant. „Ik vind mijn eigen leven belangrijker dan dat van hem.”