Jamie Foxx weer aan het werk na eerdere gezondheidsproblemen

De opnames vonden plaats bij het Aria Resort in Las Vegas. Foxx werd gezien terwijl hij geconcentreerd in een goudkleurige Formule 1-auto zat. Volgens de entertainmentnieuwssite doet ook de bekende Amerikaanse ijshockeyspeler Wayne Gretzky mee in de commercial. Hij deelde op sociale media een foto van hemzelf en Foxx. „Een van de beste avonden van mijn leven met de beste persoon. Binnenkort komen er grote dingen”, schreef hij.

Ruim een week geleden werd Foxx voor het eerst weer in het openbaar gezien na zijn mysterieuze ziekenhuisopname in april. Volgens zijn woordvoerder ging het om ’een medische complicatie’ en was hij volgens zijn dochter Corinne half mei ’al weken’ uit het ziekenhuis en herstellende.