Premium Het beste van De Telegraaf

Intimiteit als activisme: groot overzicht Femmy Otten in Schiedam

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Femmy Otten bij haar jongste werk ’Once we were one’. Ⓒ Foto Serge LIGTENBERG

Lopend door het Stedelijk Museum Schiedam waar de eerste grote overzichtstentoonstelling van het werk van Femmy Otten is te zien, dringt zich een zinsnede op uit de John Lennon-song Mind Games: ’Love is the answer and you know that for sure.’ Liefde, in al haar uitingsvormen, is haar ontwapende antwoord op de grimmige actualiteit, vol oorlog, onderdrukking, ziekte en crises.