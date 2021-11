Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ’House of Gucci’ uit het leven gegrepen edelsoap

— Wat: drama, biografie — Regie: Ridley Scott — Met: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Hoofdrolspelers Adam Driver en Lady Gaga blijken in ’House of Gucci’ een goede match, in liefde én in haat. Ⓒ Foto PR

Na de oorlog stond het modemerk Gucci lang synoniem voor La Dolce Vita, het zoete leven van iedereen die zich dat veroorloven kon. Alleen werd het Italiaanse familiebedrijf - in 1921 opgericht door Guccio Gucci – in later jaren steeds verder door vetes verscheurd. Ridley Scotts House of Gucci is gewijd aan het laatste, schokkende hoofdstuk van dit koningsdrama.