Deze sneakers van Kanye West moeten 1 miljoen dollar opbrengen

Wat de sportschoenen zo bijzonder maakt volgens het veilinghuis? Ze zijn gedragen door rapper Kanye West tijdens zijn optreden bij de uitreiking van de Grammy Awards in 2008. Ook heeft hij tijdens zijn samenwerking met Nike toentertijd zelf meegewerkt aan het ontwerp van de Nike Air Yeezy 1. Later ontwierp hij ook nog met Nike de Nike Air Yeezy 2, maar die samenwerking liep spaak waarna hij in zee is gegaan met concurrent Adidas.

De schoenen die worden geveild komen uit de collectie van sneakerverzamelaar Ryan Chang. Hoewel hij slechts 70 paar heeft verzameld, zegt hij alleen de ’crème de la crème’ te bezitten. Vanaf 16 april zijn de sneakers van Kanye te bewonderen tijdens een tentoonstelling in Hong Kong. Of het paar ook daadwerkelijk meer dan 1 miljoen dollar zal opleveren blijft waarschijnlijk een groot vraagteken. Omdat de schoenen tijdens een privéveiling worden aangeboden, is het aan de koper om te bepalen of er iets over de transactie bekendgemaakt wordt.