Geen optredens maar nieuw album deze zomer voor Chef’Special

„We zijn maar een nieuw album gaan maken”, zegt Nolet, die met de band onder meer op Pinkpop en de Zwarte Cross zou spelen. „Dat is wel ’weird’ want we doen dat allemaal vanuit huis omdat we hebben besloten voorlopig nog maar even niet samen te komen. Het is raar om apart samen muziek te maken, maar daar worden we dan ook wel weer creatief van.”

En dat terwijl Chef’Special vorige maand nog de nieuwe plaat Unfold heeft uitgebracht en die vanwege de coronacrisis nog niet eens live heeft kunnen spelen. Daar baalt de band wel van. „We hadden een paar weken geleden Unfold gereleased en stonden in de startblokken om shows te gaan doen. Een paar persconferenties later werd duidelijk dat dat niet meer ging gebeuren, dat was wel ’heavy’ ineens. Toen moest ik echt even een knop omzetten.”

Onlogisch

Toen dinsdag duidelijk werd dat ook alle optredens tot 1 september niet mogen doorgaan, was dat geen grote verrassing meer voor de band. „Het was het scenario waar we met z’n allen al rekening mee hadden gehouden. Het was natuurlijk onlogisch om te denken dat het deze zomer toch weer mocht. Bij mij was het al wel geland.”

Jammer is het wel. „We zijn als band erg seizoensgebonden bezig en werken toe naar de lente. Dan kunnen we weer naar buiten en shows doen. Dat kan nu niet en dat is raar. Daarom zijn we maar gaan schrijven.”