Jay-Z klaagt ’arrogante’ fotograaf aan

De rapper huurde Mannion in 1996 in om foto’s te maken voor het hoesje van zijn debuutalbum Reasonable Doubt. Hij maakt honderden foto’s waarvan er een paar voor de plaat werden gebruikt. Ook voor de overige beelden werd de fotograaf volgens Jay-Z rijkelijk beloond.

Toen de rapper ontdekte dat Mannion de foto’s voor duizenden dollars verkocht via zijn website vroeg hij hem hiermee te stoppen. De fotograaf weigerde en zou hebben gevraagd om miljoenen. Jay-Z is zeer strikt over hoe zijn naam en beeltenis worden gebruikt en vindt het daarom niet kunnen dat Manning zonder toestemming beelden van hem verkoopt. Hij ’doet de arrogante aanname dat hij kan doen wat hij wil met de foto’s omdat hij ze heeft gemaakt’, is te lezen in de aanklacht.

De rapper vindt het daarnaast ironisch dat Manning ’het beeld van een voormalig onbekende zwarte tiener, die nu erg succesvol is, gebruikt als een eigendom dat moet worden uitgemolken’. „Dit stopt vandaag.”