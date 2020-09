Leighton Meester opnieuw moeder geworden

In een onlinegamesessie op Twitch bevestigt Brody vrijdag dat hij ’sinds de laatste keer dat hij online was’ inderdaad een nieuw zoontje heeft gekregen. „Ik heb een zoon. Hij is een droom. Het is mijn droomzoon”, zegt hij tegen zijn medespelers.

De droomzoon is het tweede kind van het stel. Leighton, bekend van Gossip Girl, en Adam (The O.C.) kregen vier jaar geleden hun dochter Arlo Day.

De acteurs hebben elkaar leren kennen op de set van de film The Oranges in 2011. Onlangs hebben ze hun 6-jarige huwelijksfeest gevierd. De twee delen weinig over hun privéleven.