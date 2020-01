De ONGEKENDE hoeveelheid TRAGIEK in het leven van Céline Dion

Céline Dion heeft het de afgelopen jaren niet gemakkelijk gehad. Ⓒ Screenshot

Opnieuw een emotionele klap voor de 51-jarige Céline Dion. Haar moeder, Thérèse Tanguay Dion, is in de nacht van donderdag op vrijdag op 92-jarige leeftijd overleden. De zoveelste tegenslag voor de zangeres, want ondanks een succesvolle carrière kent haar privéleven de laatste jaren eigenlijk alleen maar tragische dieptepunten.