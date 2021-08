Sipke Jan Bousema stapt in huwelijksbootje

Premium Seks & Relaties

Inges man liet haar alleen achter op de camping: ’Hij is een psychopaat’

Hoewel een vakantie voor de meesten in het teken staat van ontspanning en gezelligheid, was dat voor Inge (48) heel anders. De ex-man van Inge is er namelijk halverwege de vakantie opeens vandoor gegaan. De slaapplek van haar man was leeg en zijn auto onvindbaar. Hij was weg, gevlucht. „Mijn kindere...