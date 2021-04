Acteur Idris Elba steunt Meghan na Oprah-interview

„Ik vind dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om te praten over wat ze voelen”, vertelt de Britse acteur aan Entertainment Tonight. „Je kan iemands stem niet zomaar wegnemen, je moet kunnen blijven communiceren.”

In het interview vertelt Meghan ook dat ze moeite had met hulp krijgen, toen ze het mentaal zwaar had met haar rol en taken binnen de familie. Ook werden naar verluidt haar creditcard en paspoort van haar afgenomen.

Elba en zijn vrouw Sabrina zijn al lange tijd goed bevriend met Meghan en Harry. Zo waren ze ook te gast op hun huwelijk. Eerder sprak goede vriendin en tennisser Serena Williams zich ook al uit over het interview. Ook zij stond achter Meghan en Harry.