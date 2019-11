Juffen en meesters bestellen massaal t-shirt uit Zondag met Lubach

Het shirt, met daarop de tekst ’ik ben GEEN Toprioriteit’, is zeer populair bij leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs. Juffen en meesters hebben de redactie veelvuldig laten weten dat zij hun hele klas in het T-shirt willen steken op 6 november, als er een grote landelijke onderwijsstaking plaatsvindt.

In het bijbehorende item in het VPRO-programma analyseert Lubach het schrijnende, nog steeds toenemende docententekort in het basisonderwijs. Ook fileert hij de uitspraak van premier Mark Rutte, die stelde het onderwijs ’topprioriteit’ te vinden maar vervolgens geen extra geld uittrok voor de beroepsgroep die onder druk staat. Het filmpje uit Zondag met Lubach is al bijna een half miljoen keer bekeken.

De tekst op het shirt bevat een spelfout omdat door het docententekort veel leerlingen geen goed onderwijs meer zouden krijgen.