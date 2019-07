Broers Goss benaderd voor film over Bros

Bros bestond tussen 1986 en 1992 en scoorde hints als When Will I Be Famous en I Owe You Nothing. In eerste instantie was er naast de tweelingbroers nog een bandlid, Craig Logan, maar die stapte in 1992 uit Bros, waarna de band als duo verder ging.

Vorig jaar kwam de documentaire Bros: After The Screaming Stops uit, over de hoogtijdagen van de band en de tijd erna. De docu was een succes en werd genomineerd voor een BAFTA TV-award. Volgens Matt zijn de broers daarna gepolst over een biopic.

Broer Luke, die tegenwoordig veel acteert, weet één ding in ieder geval vast zeker: hij wil niet zichzelf spelen in een eventuele film. „Weet je wat ik leuk vind aan acteren? Dat ik kan doen alsof ik iemand anders ben. Hoe kun je doen alsof je jezelf bent?”, aldus de 50-jarige.