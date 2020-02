Jan Smit vijf weken in Spaanse kliniek: ’Thuis is het te druk voor hem’

Voor de buitenwereld lukte het Jan Smit zijn problemen verbogen te houden, maar inmiddels is het duidelijk dat er meer aan de hand is met de zanger en presentator die het even allemaal te veel is geworden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij leek van de aardbodem verdwenen, JAN SMIT (34). Met het oog op het naderende Eurovisie Songfestival in Rotterdam, waarvan hij in mei een van de uitverkoren presentatoren is, zou hij Engelse les hebben bij de ’nonnetjes in Vught’. Maar in werkelijkheid, zo vertelt zijn manager ALOYS BUYS nu, verbleef de zanger en presentator een paar duizend kilometer zuidelijker...