De dj kijkt hij ’met veel plezier’ terug op zijn tijd bij het station. „En ik ga zeker nog naar 3FM luisteren. Daar zitten ook mijn collega’s en vrienden Ik heb er enorm veel plezier gehad. Maar soms moet je door. Dat is ook niet erg volgens mij, het hoort erbij”, legt hij uit. „3FM speelt een beetje de vermoorde onschuld nu. Maar uiteindelijk hebben zij ons van die programma’s afgehaald. Dan kun je niet verwachten dat iedereen blijft.”

Naar verluidt was 3FM dan ook ’not amused’ wegens het besluit van de dj’s. „Als je ergens weggaat, of als een relatie uitgaat, dan gaat dat nooit zonder slag of stoot. Het is iets wat vervelend is”, verklaart Hoogendoorn.

Nadat 3FM had besloten de dj naar een ander tijdslot over te plaatsen, voelde het voor Hoogendoorn alsof hij twee opties had. „Eén was blijven op dat tijdstip. Maar ook het andere aanbod drong zich aan.” Daarmee doelt hij op het aanbod van Radio Veronica, dat ’meer kleur’ begon te krijgen en waar hij toch ’steeds meer zin’ in kreeg. Uiteindelijke besloot hij dan ook over te stappen naar Radio Veronica.

Frisse energie

Dat besluit stond dan ook los van de overstap van Van der Lende . „Het is bij ons allebei apart geïnitieerd. Ik heb deze keuze gewoon echt voor mezelf gemaakt.” Van der Lende is een goede vriend van hem, vervolgt hij, „We spreken elkaar wel. Toen kwam het verhaal dat Frank er ook uit was. Maar het was niet zo van: jij doet dit niet, dan doe ik het ook niet. We hebben het los van elkaar besloten.”

Frank van der Lende stelt dat hij en NPO 3FM het laatste half jaar uit elkaar gegroeid zijn. „Net een relatie.” De dj heeft naar eigen zeggen ’een fantastische tijd’ bij zijn ’grote liefde’ 3FM gehad. „Ik kijk heel positief terug op alles wat ik daar heb mogen doen. Ik ga met een heel goed gevoel weg en met veel frisse energie naar Veronica!”

Jammer

Zendermanager Menno de Boer van NPO 3FM vertelde dinsdag aan het ANP dat hij het ’jammer’ vond dat de dj’s het station gaan verlaten. „De nieuwe programmering is in zorgvuldig overleg met omroepen en presentatoren tot stand gekomen. Ondanks hun eerdere toezeggingen kiezen Sander en Frank nu toch een andere weg. Dat is jammer, maar de blik bij NPO 3FM blijft vooruit gericht.”

De twee dj's maakten tot voor kort respectievelijk de ochtend- en middagshow voor 3FM. Volgens de nieuwe programmering die de zender onlangs publiceerde, zou Hoogendoorn vanaf 12 september in de middag van 13.00 tot 16.00 uur een programma voor BNNVARA gaan maken. Van der Lende zou in de vroege avond van 19.00 tot 21.00 uur namens diezelfde omroep te horen zijn op de publieke zender. Vanaf begin oktober zijn beide dj’s met ieder een eigen programma te horen bij Radio Veronica. Hoogendoorn iedere maandag tot en met donderdag in de vroege avond en Van der Lende op vrijdagavond.