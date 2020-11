Melissa McCarthy heeft spijt van steun ’anti-abortusorganisatie’

McCarthy lanceerde in samenwerking met HBO Max een initiatief waarmee twintig liefdadigheidsinstellingen worden gesteund. Een van die instellingen is Exodus Cry, een evangelische organisatie die zich inzet om wereldwijd sekshandel te stoppen. Het gezicht van Exodus Cry is echter Benjamin Nolot, een man die vaker in opspraak kwam door onder meer homoseksualiteit ’een belediging naar God’ te noemen en abortus te vergelijken met de holocaust.

„We maakten een fout door een instelling te steunen die voor alles staat wat wij niet doen”, stelt McCarthy. Ook HBO Max steekt de hand in eigen boezem en maakt excuses. „We zijn bewust van de problemen rond Exodus Cry en hebben de instelling verwijderd van onze lijst met partners”, luidt het statement.