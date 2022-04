Premium Het beste van De Telegraaf

Seksuele uitbuiting Docu 'Wij praten niet': Einde van de loverboy

Eén van de meisjes uit de 2Doc Wij praten niet.

De loverboy die ooit minderjarige meisjes in de watten legde met cadeautjes en aandacht, om ze vervolgens na een tijd de prostitutie in dwingen, is niet meer. Dat zegt regisseur Marjolein Busstra, die in de 2Doc Wij praten niet, jonge meisjes en een jongen aan het woord laat over hun ervaringen met seksuele uitbuiting. Die uitbuiting gebeurt nu op een nóg hardere manier dan in het ’loverboy’-tijdperk: „Binnen 24 uur kun je tegenwoordig in handen van een mensenhandelaar komen. Gechanteerd met een naaktfoto: als je niet met deze persoon naar bed gaat dan zet ik de foto online.”