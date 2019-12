Meer publiek voor musea

Dankzij de viering van het Jaar van Rembrandt 2019, met drie grote exposities verspreid over het jaar, verwelkomde het museum in totaal 2,7 miljoen bezoekers. Opvallend is dat hiervan ruim 1.000.000 bezoekers uit Nederland bij zaten, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar.

Het Van Gogh Museum (2,1 miljoen), het Anne Frank Huis (1,3 miljoen), NEMO (670 duizend) en het Stedelijk Museum Amsterdam (670 duizend) completeren de top-5.

Publiekstrekker in het Van Gogh Museum was de grote tentoonstelling Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature, alleen al goed voor 360 duizend bezoekers. Het aandeel buitenlandse bezoekers was daarbij nog steeds leidend, al was het aandeel van 15% Nederlandse bezoekers hoger dan vorig jaar. Het Anne Frank Huis moet het nog altijd vooral hebben van buitenlandse gasten; naar schatting is slechts 10% van het publiek uit eigen land afkomstig.

Vooral buitenlandse toeristen staan in de rij voor het Anne Frank Huis. Ⓒ Foto ANP

Buiten de hoofdstad klinken ook gunstige geluiden. Het Mauritshuis in Den Haag zag bijvoorbeeld het aantal bezoekers stijgen met 16% tot 512 duizend, een aantal dat mede wordt toegeschreven aan het Rembrandtjaar. Het Haagse museum trekt vergeleken met het Rijksmuseum wel veel meer Nederlandse bezoekers: 42%.

Kinderen

Van de kleinere musea is onder meer Singer Laren zeer tevreden over 2019; het verwacht dit jaar af te sluiten met 200.000 bezoekers, onder wie veel kinderen, zo meldt directeur Evert van Os over het succes van het educatieprogramma. Het Stedelijk Museum Schiedam is ook blij met 70.000 bezoekers, een stijging van liefst 31% ten opzichte van vorig jaar. Het museum won bovendien de BankGiro Loterij Museumprijs voor publieksvriendelijkste museum en noemt dat een van de hoogtepunten van 2019.

Rode cijfers

De Museumvereniging Nederland, waarbij 425 musea zijn aangesloten, waarschuwt op haar website voor een al te rooskleurig beeld van de bezoekersaantallen. „De groten profiteren, maar vooral kleine musea zitten al jaren in de rode cijfers”, zegt directeur Mirjam Moll. „Doordat gemeentes minder investeren, wordt het steeds lastiger om de eigen collectie te beheren en aansprekende tentoonstellingen samen te stellen.”