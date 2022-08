Katy Perry overweegt gezinsuitbreiding

„Ik ben een planner, dus we gaan het zien. Hopelijk in de toekomst”, reageert de 37-jarige zangeres wanneer haar gevraagd wordt naar een eventuele gezinsuitbreiding.

In augustus 2020 verwelkomden Katy en Orlando hun eerste kindje samen, de acteur had al een zoon uit een eerdere relatie. De geboorte van dochtertje Daisy Dove middenin coronatijd was volgens Katy een bijzondere ervaring. „Het was heel interessant om een kind tijdens corona te krijgen, want alles daaromheen stond stil.”