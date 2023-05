Consternatie tijdens live-uitzending Op1: ’Een van de gasten is gevallen’

„Ik weet even niet hoe wij dat nu gaan oplossen. Ze wordt op dit moment overeind geholpen. Ze is aan het bloeden. Het gaat echt niet goed”, aldus Fikse. „Mevrouw wordt op dit moment weggehaald. Ze moet even geholpen worden. Dit is wel heel erg vervelend.”

Vervolgens werd de uitzending hervat. Later vertelde Fikse dat het „een stuk beter” met de gast gaat. „Ze heeft alleen nog een bloedneus en een schaafwond.” Het ging om Corlien Doodkorte, die in Op1 iets wilde vertellen over genezing na bidden.