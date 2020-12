Callcenter medewerker laat absurde boodschap achter bij Rijk Hofman

Eerlijk is eerlijk, het kan natuurlijk best spannend zijn als je als medewerker van een callcenter plots met een bekend iemand moet bellen. Dat het daarbij knap lastig kan zijn professioneel te blijven, bewijzen de medewerkers van Ziggo die onbedoeld op de voicemail van Rijk Hofman terecht kwamen.

Rijk deelde dinsdag het opmerkelijk bericht op sociale media. Te horen is dat verschillende medewerkers over de presentator praten zonder te beseffen dat ze zijn voicemail inspreken. „Oh je hoort zijn voicemail. Kun je dat niet nog een keer doen?”, vraagt een van hen aan haar collega’s. Terwijl een tweede duidelijk maakt dat dat niet gaat, roept een derde op de achtergrond dat ze hem wil ’doodstalken’. De eerste roept vervolgens enthousiast dat ze nu ook zijn adres weet. „Ik ga een brief sturen: ’Ik belde van Ziggo, maar je nam niet op!’”, grapt ze.

Opmerkelijk genoeg vraagt ze vervolgens wel nog wie Rijk Hofman eigenlijk is. Als haar vervolgens wordt gezegd dat het de broer van Tim Hofman is, maakt ze duidelijk hem ook niet te kennen.

Rijk is niet te spreken over de actie. Op Twitter deelt hij zijn ongenoegen: „Ziggo wil je je personeel anders even normaal en professioneel opleiden. Tip: als je over klanten praat met collega’s zorg dan dat er geen voicemail wordt ingesproken.” Hoewel er nog geen antwoord van Ziggo lijkt te zijn gekomen, duikt wel concurrent T-Mobile in op de situatie: „In tegenstelling tot Ziggo zijn wij je liever Rijk dan kwijt en maken je daarin graag het Hof, man!”