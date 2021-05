Weinstein probeert uitlevering aan Californië weer uit te stellen

Op 30 april besloot een rechter dat Weinstein binnen dertig dagen zou moeten worden overgedragen aan een rechtbank in Los Angeles, waar de oud-filmmaker terecht moet staan voor elf gevallen van seksuele intimidatie en mishandeling van vijf vrouwen. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van 23 jaar uit in New York voor andere seksuele delicten.

De advocaten van Weinstein vinden dat hij in New York moet blijven omdat de 69-jarige zou kampen met diverse gezondheidsproblemen. Toch besloten zij geen bezwaar te maken tegen de uitlevering bij gouverneur Cuomo. Volgens Variety gaf een van de advocaten eerder aan dat hij niet dacht dat dat zin had ’gezien de huidige staat van de politiek in New York’.

De uitlevering is vanwege de coronacrisis al enige keren uitgesteld, maar de rechtbank in Los Angeles wil het proces niet langer uitstellen. Weinstein zou alleen tijdens de rechtszaak in Californië moeten verblijven; ongeacht de uitslag in die zaak moet hij na het proces eerst de rest van zijn straf in New York uitzitten. Hij komt daar op z'n vroegst in 2039, op z'n 87e, vrij.