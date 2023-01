Voormalig prins Nikolai is titel nu officieel kwijt: ’Vreemd gevoel’

„Het is een vreemd gevoel en ik had het liever niet meegemaakt”, zegt hij tegen het Deense BT. „Maar het is zoals het is. De rest van mijn leven zal ik trots zijn op de jaren dat ik prins van Denemarken mocht zijn.”

Koningin Margrethe besloot in september dat de kinderen van Joachim per 2023 hun koninklijke titels kwijtraken.

Nikolai liet toen weten erg teleurgesteld te zijn over dat besluit. „Mijn hele familie en ik zijn natuurlijk erg verdrietig”, reageerde hij destijds. „We zijn, zoals mijn ouders hebben verklaard, geschokt door dit besluit en over hoe snel het eigenlijk is gegaan. Ik ben erg verward over waarom het zo moest.”

Het Deense koningshuis wilde al langere tijd de monarchie verkleinen en kondigde jaren geleden al aan dat in de toekomst alleen nog de eerstgeborenen van de troonopvolgers de titel van prins of prinses zal krijgen. De beslissing werd dan ook in die context genomen. „Ik denk dat het goed voor hen zal zijn voor hun toekomst”, aldus koningin Margrethe over haar ingrijpen.

Na de ontstane ophef over de beslissing voelde ze zich genoodzaakt om publiekelijk haar excuses aan te bieden. In haar nieuwjaarstoespraak kwam Margrethe terug op de kwestie. Volgens haar is de situatie inmiddels verbeterd. „We hebben nu een tijd van meer rust en bezinning gehad en ik weet zeker dat de familie samen met vertrouwen, begrip en nieuwe moed het nieuwe jaar in kan gaan.”