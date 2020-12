Debra Messing onder vuur om tweet dat Trump in de cel moet worden verkracht

Messing plaatste vorige week al een eerste bericht waarin ze dat suggereerde. Toen schreef ze aan Trump: „Ik hoop dat je een lang leven in de gevangenis leidt en daar het populairste vriendje wordt.. van alle anderen gevangenen.” Daarop kreeg ze al het nodige commentaar, onder meer van mensen die haar beschuldigden van een homofobe uitspraak.

Maandag reageerde de actrice daar volgens verschillende Amerikaanse media op in duidelijkere taal. „Verkrachting is een geweldsdelict. Trump heeft honderden miljoenen mensen slachtoffer gemaakt van geweld. Mijn hoop (en dit is voor het eerst in mijn leven) is dat de rollen nu worden omgedraaid en hij het slachtoffer wordt.”

Later verwijderde ze die tweet en plaatste een versie zonder de verwijzing naar verkrachting „Ik zie mezelf graag als een jarenlange bondgenoot van de LHBTQ-gemeenschap, en ik refereerde absoluut niet aan LHBTQ-seks. Dit was niet mijn beste moment, maar 45 heeft honderden miljoenen mensen geslachtofferd en ik wilde dat de rollen werden omgedraaid. Ik bied mijn excuses aan voor de krenkende manier waarop ik dat heb geuit.”