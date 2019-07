Froukje de Both beleeft ’nachtmerrie’ in waterpark

In haar Instagram Stories doet Froukje verslag van het bezoek aan het park. Zo is te zien hoe talloze kinderen zich vermaken in de zwembaden en op de glijbanen. „Alles voor mijn kind. Dus ik waag me in een superdruk lawaaierig aquapark”, schrijft de presentatrice.

Toch heeft Froukje het over voor haar dochter. „Maar Emma is blij en dan is moeders blij.”

Ⓒ Instagram

