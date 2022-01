’Voice-deelneemster doet aangifte tegen regisseur voor aanranding’

Een Brabantse Voice-deelneemster heeft vrijdag aangifte gedaan tegen de regisseur die jaren actief was bij het RTL-programma The Voice of Holland. Voor zover bekend is zij op dit moment de eerste die een aangifte van aanranding tegen hem indiende, meldt het AD.