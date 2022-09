Premium Het beste van De Telegraaf

Na New York en Hong Kong Jaap van Zweden ’strijkt’ neer in Seoul

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Jaap van Zweden veroverde al wereldsteden als New York. Nu is Seoul aan de beurt. Ⓒ Getty Images

De tien miljoen inwoners van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul krijgen er de komende jaren eentje bij: Jaap van Zweden. De chef-dirigent van de New York Philharmonic kondigde zijn vertrek in de Big Apple aan en tekent nu een contract in het Verre Oosten, wat hem zeggenschap geeft over het meest vooraanstaande orkest van Azië.