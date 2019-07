Documentaire over David Foster op komst

Foster nam in het verleden muziek op met onder anderen Chicago, Barbra Streisand, Andrea Bocelli, Céline Dion, Michael Bublé en Josh Groban. In de documentaire komen enkelen van hen aan het woord. Ook Fosters nieuwe vrouw Katharine McPhee en zijn dochters Erin en Sara laten zich over hem uit.

Wereldwijd gingen meer dan een half miljard platen waar Foster aan meewerkte over de toonbank. De Canadees, die tot 2016 getrouwd was met het Nederlandse model Yolanda Hadid, heeft zestien Grammy Awards in de kast staan.

Wanneer de film uitkomt, is nog niet bekend.