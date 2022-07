Bibi Breijman deelt foto van zoontje: ’Ontmoet de man van mijn dromen’

„Ontmoet de man van mijn dromen”, schrijft Bibi bij de foto’s waarop het jongetje glimlachend in de camera kijkt. Eerder deelde ze wel al kiekjes waarop zijn gezicht niet zichtbaar was.

Breijman beviel in mei van Chester, haar tweede kind met Waylon. Kort na de geboorte bevestigde de zanger in een inmiddels verwijderd bericht op Instagram dat hij tijdens haar zwangerschap is vreemdgegaan. Hij zei het te hebben „verkloot” en sprak over „demonen” in zijn hoofd.

De influencer heeft niet gereageerd op de ontrouw van haar geliefde. Wel plaatste ze op Vaderdag enkele onflatteuze foto’s van Waylon. „En dit verdien jij gewoon even deze Vaderdag”, schreef ze daarbij. De zanger zei vorige maand tegen RTL Boulevard dat de twee hun problemen „samen oplossen.”