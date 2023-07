Jan-Willem Roodbeen: ’Ik twijfelde over verlenging ochtendshow door slaapproblemen’

Dj’s van best beluisterde ochtendshow van de Nederlandse radio tekenen bij

Vijf jaar geleden werden Jan-Willem Roodbeen (46) en side-kick Jeroen Kijk in de Vegte (49) samen op de ochtend van NPO Radio 2 gezet. Jan-Willem start op! heeft nog ’tien keer beter uitgepakt’ dan gedacht, zeggen de dj’s na het tekenen van een nieuw driejarig contract bij BnnVara. Maar de best beluisterde ochtendshow van de Nederlandse radio of niet: „Elke dag moet je de luisteraar weer voor je zien te winnen.”