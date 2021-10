Barack Obama en Bruce Springsteen 'te gast' bij Humberto

Humberto was volgens RTL samen met wereldwijd slechts vijf andere journalisten uitgenodigd voor het digitale gesprek met de oud-president en de zanger. De interviewers mochten ieder één levensvraag stellen aan de Amerikanen. In de uitzending van Humberto schuiven Mart Smeets en Leo Blokhuis aan om over het boek van Springsteen en Obama te praten.

Renegades: Born in the USA verschijnt dinsdag en is voortgevloeid uit de gelijknamige podcast van de heren, die al jaren goed bevriend zijn. Het boek bestaat uit een verzameling van gesprekken tussen de twee en archiefmateriaal uit hun persoonlijke collecties.