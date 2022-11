Jay Leno geeft eerste optreden sinds ongeluk

De club had volgens ET een bord opgehangen voor Leno met 'Welkom terug Jay, we houden van je' erop. Acteurs en komieken Arsenio Hall en Jimmy Brogan openden de show voor Leno. De presentator las wat nieuwe grappen voor en bespotte zichzelf wegens zijn ongeluk.

Leno was net ontslagen uit een brandwondencentrum in Los Angeles, waar hij werd behandeld voor verwondingen aan zijn gezicht en handen. De komiek liep derdegraads brandwonden op in zijn garage, waar een gaslek een explosie veroorzaakte terwijl Leno aan een auto aan het sleutelen was. De komiek had een huidtransplantatie nodig.

Leno was jarenlang de presentator van The Tonight Show, tot hij in 2014 definitief stopte met het programma. Een jaar later begon hij aan zijn programma Jay Leno's Garage, waarin hij met beroemdheden rondrijdt en praat over zeldzame auto's. Leno heeft naar verluidt ruim 180 voertuigen.