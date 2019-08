Volgend jaar weer een Once In A Blue Moon in Amsterdamse Bos

Het was prima festivalweer in het Amsterdamse Bos. Het Belgische Eriksson Delcroix opende rond het middaguur. Andere acts waren The Waterboys, countrysensatie Tyler Childers en EELS. De Australische Courtney Barnett en het Nederlandse samwerkingsverband Next of Kin sluiten later op zaterdag het festival af.

Op zaterdag 29 augustus 2020 is de derde editie van Once In A Blue Moon. De kaartverkoop start aanstaande dinsdag.