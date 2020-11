Zangeres Kesha neemt pauze van sociale media vanwege mentale gezondheid

Ze schrijft, doelend op de bloedstollende nek-aannekrace tussen Joe Biden en Donald Trump: „Iedereen die mijn nummer heeft mag mij bellen en me laten weten wie er wint. Alleen maar liefde.”

Kesha, bekend van haar hits Die Young en Tik Tok, heeft zich meerdere malen uitgesproken over het belang van stemmen. De zangeres steunt Biden en zijn running mate Kamala Harris. Voor de Democratische partij schreef ze daarom het nummer Here Comes the Change.