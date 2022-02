Fans in China boos over gecensureerde versie van Friends

In de serie wordt hoofdpersonage Ross door zijn vrouw Carol verlaten wanneer zij erachter komt dat ze op vrouwen valt. Zij krijgt vervolgens een relatie met Susan. Conversaties waarin die lesbische relatie ter sprake komt, zijn niet te zien. Ook andere gesprekken met een seksuele lading zijn gecensureerd.

De sitcom, die tien seizoenen beslaat, is erg populair in China. Friends was in 2012 al een tijd te zien in China, toen nog zonder aanpassingen. Vrijdag werd het eerste seizoen opnieuw op verschillende Chinese streamingplatforms uitgebracht. De komende tijd zal van de succesvolle serie één seizoen per week uitkomen.

Het gebeurt wel vaker dat er in China aangepaste versies van films en series verschijnen. Recent gebeurde dat nog bij de culthit Fight Club, toen de film een heel ander einde kreeg. Na ophef over de aanpassingen is het oorspronkelijke einde van die film weer hersteld.