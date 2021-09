Premium Het beste van De Telegraaf

Van Doeveren en Bril spelen hoofdrollen in ’Before after’

Kopieer naar clipboard

Desi van Doeveren en Coen Bril. Ⓒ Foto Oatmilk studio

Desi van Doeveren en Coen Bril zullen de hoofdrollen vertolken in de nieuwe Brits-Nederlandse musical Before after. De allereerste productie van Musical startup Oatmilk studio is vanaf november 2022 in de Nederlandse theaters te zien.