Bilal Wahib: blij dat onzekere tijd voorbij is

„Het was een onzekere tijd en ik ben blij dat het nu eindelijk voorbij is. Ik heb veel geleerd van deze periode en kan met zekerheid zeggen dat ik een heel stuk volwassener ben geworden”, zegt Wahib. „Ik kijk met een positieve blik naar de toekomst waarbij ik mij ga focussen op mijn passies: muziek en acteren. Ik hoop met heel mijn hart dat het goed gaat met het jongetje.”

Bekijk ook: Openbaar Ministerie seponeert zaak tegen Bilal Wahib

Het OM maakte vrijdag bekend de zaak tegen Wahib te seponeren. In maart van dit jaar raakte de zanger in opspraak vanwege een uit de hand gelopen grap tijdens een live sessie op Instagram. Daarbij vroeg hij een minderjarige jongen zijn geslachtsdeel te laten zien in ruil voor geld. Hoewel er volgens het OM wel sprake is van een strafbaar feit, wordt de Amsterdammer niet vervolgd.

’Trots op hoe Bilal is omgegaan met deze situatie’

Het management van Bilal Wahib is trots op hoe de rapper de afgelopen zeven maanden is omgegaan met het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de vermeende verspreiding van kinderporno door de rapper. In een reactie zegt manager Nathan Moszkowicz dat de afgelopen tijd veel heeft gevergd van de 22-jarige muzikant.

„Ook wij zijn blij met de uitkomst van deze zaak. Als management zijn we echt trots op hoe Bilal is omgegaan met deze situatie. Dit was een donkere periode voor hem en het vergt veel doorzettingsvermogen om daar weer uit te komen”, aldus Moszkowicz. De manager heeft er bovendien alle vertrouwen in dat de artiest weer zal opkrabbelen. „We kijken uit naar de muziek en films die hij in de toekomst zal gaan maken.”

Wahibs advocaat Nienke Hoogervorst prijst het OM dat het ook oog hield voor de situatie waarin de muzikant zelf was beland. „Het is goed dat uiteindelijk is besloten om niet strafrechtelijk in te grijpen in deze kwestie, die ook door het Openbaar Ministerie niet wordt gezien als een zedenfeit. Daarnaast is er oog geweest voor het feit dat cliënt afspraken heeft gemaakt met de jongen en dat cliënt zelf ook persoonlijk en professioneel zwaar is getroffen.”