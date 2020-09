Vin Diesel gooit het over een andere boeg: brengt eerste single uit

Het debuut van Diesel is het dancenummer Feel Like I Do en zat er al lang aan te komen. „Al zo lang beloof ik jullie dat ik muziek zou uitbrengen. Aangemoedigd door jullie om uit mijn comfortzone te stappen”, schreef de acteur donderdag al aan zijn fans op Instagram.

„Bedankt dat jullie in me geloven. Ik hoop zoals altijd dat ik jullie trots maak.”

Diesel liet in augustus weten dat hij de coronatijd gebruikte om iets te doen met zijn andere passie muziek. „Ik heb net een opname gehoord van een nummer dat gaat uitkomen en dat ik kon maken tijdens deze ongekende Covid-tijden. Ik kan niet wachten totdat jullie het horen.”