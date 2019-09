Kendall Jenner te zenuwachtig om Brad Pitt te ontmoeten

„Hij was daar. Ik denk dat hij daar een paar keer is geweest, maar dit was de eerste keer had we er tegelijk waren. En ik ben expres eerder weggegaan”, bekent Jenner donderdag in The Tonight Show met Jimmy Fallon. „Ik heb pas Once Upon a Time in Hollywood gezien en het was zo goed. Hij wordt ook echt alleen maar knapper naarmate hij ouder wordt. Dus ik dacht: ik moet hier weg.”

Het 23-jarige model vertelt in de talkshow dat ze „gewoon te nerveus” was. „Is er niet een gezegde dat zegt ’ontmoet nooit je superheld’ of iets dergelijks? Ik weet niet. Ik vind hem zo leuk. Dat wil ik gewoon zo houden en daarom ben ik vertrokken. Ik werd er zenuwachtig van.”

West organiseert sinds dit jaar geregeld de Sunday Service. Bij de spirituele dienst zijn dikwijls beroemde bezoekers aanwezig.