Zeven Golden Globe-nominaties voor The Shape of Water

De film The Shape of Water is een soort sprookje over de doofstomme Elisa die als conciërge werkt in een laboratorium waar een amfibisch wezen gevangen wordt gehouden. Ze wordt verliefd op het schepsel en verzint een manier om samen te ontsnappen. Het fantasydrama werd eerder dit jaar in Venetië bekroond met de Gouden Leeuw.

Call Me By Your Name en Dunkirk nemen het in de categorie beste film op tegen het romantische drama Call Me by Your Name van regisseur Luca Guadagnino, over een zomerse romance tussen twee jongemannen. Ook de film The Post van Steven Spielberg, over de Pentagon-papers, behoort tot de kanshebbers. In The Post spelen Tom Hanks en Meryl Streep de hoofdrollen. Tot slot is Three Billboards Outside Ebbing, Missouri genomineerd.

Guillermo del Toro maakt met The Shape of Water ook kans in de categorie beste regisseur. Hoofdrolspeelster Sally Hawkins is genomineerd in de categorie beste actrice. Octavia Spencer en Richard Jenkins zijn genomineerd voor hun bijrollen.

De Golden Globes worden op 7 januari voor de 75e keer uitgereikt. De ceremonie wordt live uitgezonden door de Amerikaanse omroep NBC. Seth Meyers presenteert de prijsuitreiking.