Amber Delil heeft alleen een Plan A

Amber: „Als ik maar veel ervaring opdoe, dan kom ik er wel.”

Doorbreken als jonge zangeres is al nooit iedereen met talent gegeven, maar doorbreken in coronatijd valt al helemaal niet mee. Toch heeft Amber Delil (22) haar zinnen hierop gezet. „Muziek is nu juist zoiets moois dat wél altijd kan doorgaan.” Daarom verschijnt deze laatste vrijdag van januari haar eerste single: Hoor je mij.