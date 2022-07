Black-Widow actrice Florence Pugh bijt van zich af na kritiek op tepelfoto’s

Florence schrijft dat ze er heel erg naar uitkeek om de roze jurk te dragen tijdens een evenement van modehuis Valentino. Ze wist waar ze aan begon toen ze de foto’s deelde, maar blijft zich verwonderen over de lading kritiek die de kiekjes veroorzaakten, zo schrijft ze.

„Het is niet de eerste keer en het zal ook zeker niet de laatste keer zijn dat een vrouw van een groep vreemdelingen te horen krijgt wat er mis is met haar lichaam”, zegt Florence, die zich met name verbaast over „hoe vulgair” de reacties soms zijn. „Gelukkig heb ik me verzoend met de ingewikkeldheden van mijn lichaam die mij maken wie ik ben. Ik ben blij met alle ’gebreken’ die ik niet kon aanzien toen ik veertien was.”

Kleine tieten

Volgens Florence lieten veel Instagramgebruikers „agressief” weten hoe teleurgesteld ze waren in haar „kleine tieten” en dat de actrice zich zou moeten schamen omdat ze zo plat zou zijn. De Black Widow-actrice zegt echter niet bang te zijn voor de omvang van haar voorgevel, maar vraagt zich wel af waarom mensen er bewust zo’n probleem van maken.

„Ik ben heel dankbaar dat ik ben opgegroeid in een gezin met sterke, curvy vrouwen. Wij zijn opgevoed om de kracht in de plooien van ons lichaam te vinden en om van je te laten horen als je je niet op je gemak voelt”, aldus de 26-jarige. „Het is altijd al mijn missie geweest om dit wereldje ’fuck dit of dat’ te zeggen tegen iedereen die verwacht dat ik mijn lichaam zomaar kan veranderen in dat wat ’hot’ of seksueel aantrekkelijk is.”

Respect

De actrice legt de schuld bij toetsenbordterroristen die lukraak schadelijke reacties plaatsen onder berichten. „Ik droeg die jurk omdat ik het weet”, zegt Florence over wat dan aantrekkelijk zou zijn. „Als het zo makkelijk is om anno 2022 openlijk vrouwen te beledigen, dan is het antwoord dat jullie dat niet weten.”

„Word volwassen! Respecteer mensen. Respecteer lichamen. Respecteer alle vrouwen. Respecteer mensen en het leven wordt een heel stuk makkelijker, dat beloof ik”, besluit de actrice. „En dat alles vanwege twee schattige tepels...”

Op de laatste foto in haar serie bedekt Florence haar tepels met haar vingers. „Die laatste is voor degenen die zich er gemakkelijker bij voelen als dat donkere stukje huid bedekt is”, schrijft de Britse, die haar bericht afsluit met #fuckingfreethefuckingnipple.