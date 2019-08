Tickets Missy Elliott museum in 60 seconden uitverkocht

Het speciale ’Missy museum’ wordt in samenwerking met Pepsi gelanceerd en zal haar loopbaan belichten en eren. Fans die een kaartje hebben weten te bemachtigen zullen onder andere haar iconische outfit van de video behorend bij het nummer The Rain zien en kunnen deze zelf ook passen. Ook komt er een Missy manicure bar, waar je je nagels kunt laten voorzien van een strak lakje, zoals de rapper dat zelf zou doen.

Missy Elliott’s manager Mona Scott-Young laat via een statement weten ’zeer vereerd te zijn al zo lang met haar te mogen werken’. „Ze is een creatief genie wier bijdrage aan de muziek en popcultuur onmiskenbaar is. Ze heeft vele generaties beïnvloed. Ik werk al 20 jaar met haar samen en ben trots haar mijn vriendin te mogen noemen. Haar fans verdienen dit en de wereld is klaar voor een museum dat Missy Elliott en haar gigantische carrière viert.”