Céline Dion na jaren weer nummer 1-album

Courage is het vijfde nummer 1-album van de Canadese zangeres, die deze prestatie voor het laatst leverde in 2002 met haar plaat A New Day Has Come. Dions nieuwe album is een weerspiegeling van de zware tijd die ze achter de rug heeft, nadat ze zowel haar man René als broer Daniel in 2016 aan kanker verloor.

Momenteel is de zangeres op wereldtournee voor haar nieuwe album. In juni gaf ze haar laatste concert in haar residentie in Las Vegas, waar ze in 16 jaar maar liefst 1141 shows gaf, waar 4,5 miljoen bezoekers op af kwamen.