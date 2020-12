James Bond-pistool Sean Connery verkocht voor 250.000 dollar

Ⓒ Getty Images

Een van de pistolen die Sean Connery tijdens zijn eerste optreden als de Britse geheim agent James Bond gebruikte, is in de Verenigde Staten voor een dik bedrag verkocht. Het pistool, een Walther PP, ging voor ruim 200.000 euro onder de hamer. Connery was te zien met het wapen in de film Dr. No uit 1962. Dit meldt het veilinghuis Julien’s Auctions.