Australische soap Neighbours stopt na 37 jaar

De laatste scène van de langstlopende dramaserie van Australië wordt in juni opgenomen en zal in augustus te zien zijn.

Neighbours begon in 1985 en was vooral in het Verenigd Koninkrijk een enorme hit. In Nederland was de soap in het verleden ook te zien, maar inmiddels al jaren niet meer. In België wordt Buren, zoals de serie daar wordt genoemd, wel nog steeds uitgezonden.

De soap betekende de doorbraak van meerdere Australische acteurs. Zo waren onder anderen Kylie Minogue, Guy Pearce en Margot Robbie erin te zien.