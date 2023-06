Premium Het beste van De Telegraaf

Fitties, schietpartijen en visumproblemen: Burna Boy laat het de laatste tijd wel vaker afweten

Paola van de Velde

Burna Boy is een van de rijkste Afrikaanse muzikanten. Ⓒ ANP / Associated Press

Het is niet voor het eerst dat Burna Boy zijn fans in de steek laat. Enkele jaren geleden zei de Nigeriaanse zanger en liedjesschrijver ook al optredens in Zuid-Afrika en Australië af. In Zuid-Afrika gebeurde dit in oktober 2019, toen hij verwikkeld was in een fittie met rapper Aka. In Australië liet hij - tot groot verdriet van zijn fans - op 30 september 2022 verstek gaan. De geruchten gingen toen dat de artiest zijn visum niet op orde had.